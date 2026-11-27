У поверненні допомогли перша леді США Меланія Трамп, Офіс омбудсмана та міжнародні партнери. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Кого вдалося повернути в Україну?

Додому повертаються дев'ятеро дітей, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія – повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Діти перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у Криму, а також у Росії. Наймолодшому повернутому хлопчику Артему – лише 8 років. Усім, хто повернувся, обіцяють надати необхідну допомогу.

Дякую першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво. Я вдячний Омбудсману та його команді за безпосередню роботу. Вдячний усім нашим людям, які докладають зусиль у межах ініціативи Bring Kids Back UA, щоб діти могли повернутися в Україну. І я дякую всім партнерам, які працюють з нами у форматі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та допомагають. Вже повернуто 2875 дітей. Пам'ятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких– наголосив президент.

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Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що кожне повернення потребує окремої підготовки: необхідно встановити родинні зв'язки, знайти законних представників, оформити документи та організувати безпечний маршрут.

Серед повернутих – 16-річний хлопець, який після смерті матері жив на окупованій території з бабусею. За словами омбудсмана, вона вчиняла щодо нього фізичне та психологічне насильство, а також перешкоджала його виїзду до сестри на підконтрольну Україні територію. Тепер вони зможуть возз'єднатися.

Ще одна історія стосується зведених братів віком 13 і 17 років. Після смерті матері у квітні 2026 року вони опинилися під тимчасовою опікою сторонньої людини, однак хотіли жити зі старшою сестрою по матері. Тепер це бажання вдалося здійснити.

Також повернули двох рідних братів віком 16 і 17 років, яких після примусового виїзду матері залишили на окупованій території. Один із хлопців має серйозні проблеми зі здоров'ям, майже не ходить і потребує медичного обстеження та лікування.

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Окремо Лубінець розповів про хлопчика 2018 року народження, який не бачив матір із 2022 року. Тоді дитині було лише два роки: мама поїхала до Чернігівської області вирішити юридичні питання, а син залишився з бабусею в окупації. Через початок повномасштабної війни жінка не змогла повернутися до нього. Тепер бабуся супроводила онука на підконтрольну Україні територію, де він нарешті зустрінеться з мамою.

Ці кілька історій демонструють різні обставини, у яких українські діти потребують допомоги: смерть батьків, примусове розлучення з матір'ю, відсутність належного піклування та багаторічна розлука з родиною. Саме тому повернення не обмежується домовленістю про виїзд. Кожен випадок потребує окремого опрацювання: встановлення родинних зв'язків, пошуку законних представників, оформлення опіки, підготовки документів, погодження супроводу та безпечного маршруту– сказав Лубінець.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 2875 українських дітей. Зокрема, за сприяння Меланії Трамп на підконтрольну Україні територію повернулися 40 дітей.