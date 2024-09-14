Украина вернула домой еще 103 защитника, среди которых азовцы

В субботу, 14 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть еще 103 защитника, среди которых бойцы "Азова".

Отметим, что это уже второй обмен за последние два дня. В прошлый раз удалось вернуть 49 граждан.

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Обмен пленными между Украиной и Россией

Владимир Зеленский 14 сентября сообщил, что еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена.

82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских,

– рассказал президент.

Важно, что среди освобожденных есть защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

Кадры нового обмена пленными / Владимир Зеленский

Подавляющее количество освобожденных украинцев удерживалось в российском плену с первых дней полномасштабного вторжения.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось.

"Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев", – акцентировал он.