Среди детей двое – лишены родительской опеки. Самой маленькой девочке всего 3 года.

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11 детей из Херсонщины – снова дома

Как сообщили в ОВА, 11 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области.

Этому радостному событию предшествовала напряженная работа организации Save Ukraine, Офиса Уполномоченного ВР по правам человека, Минреинтеграции, БО "Украинская сеть за права ребенка", органов опеки и попечительства, служб по делам детей,

– отметили в администрации.

Среди детей двое – лишены родительской опеки. Остальные девять – имеют родителей. Самой маленькой девочке всего три года.

Важно! В общей сложности с начала этого года на подконтрольную территорию вернули 112 юных жителей Херсонщины.

Украина продолжает возвращать домой наших детей