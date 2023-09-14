Серед дітей двоє – позбавлені батьківського піклування. Наймолодшій дівчинці лише 3 роки.

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11 дітей з Херсонщини – знову вдома

Як повідомили в ОВА, 11 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Цій радісні події передувала напружена робота організації Save Ukraine, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування, служб у справах дітей,

– зазначили в адміністрації.

Серед дітлахів двоє – позбавлені батьківського піклування. Інші девʼятеро – мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

Важливо! Загалом з початку цього року на підконтрольну територію повернули 112 юних жителів Херсонщини.

Україна продовжує повертати додому наших дітей