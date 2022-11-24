Украина вернула еще 50 защитников: среди освобожденных – бойцы из "Азовстали" и Змеиного

Украине удалось освободить из плена еще 50 защитников. Домой вернулись украинские воины из "Азовстали", Змеиного острова и Чернобыльской АЭС.

Об очередном обмене пленными 24 ноября сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Среди освобожденных бойцов – два офицера и 48 рядовых и сержантов.

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Из плена освободили двух офицеров

Андрей Ермак сообщил, что из плена россиян удалось освободить:

20 нацгвардейцев,

12 ребят из ВМС,

10 бойцов ВСУ,

6 – ГПСУ,

2 из ТрО.

Ермак подчеркнул, что удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный.

Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Вернем всех,

– заявил руководитель ОП.

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Операция по возвращению украинских воинов домой продолжается

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что операция по возвращению украинских воинов домой продолжается. Она призвала не акцентировать свое внимание персонально на тех, кого уже вернули.

"У нас есть успехи и на этой неделе. Украина вернула еще одну группу наших военных из плена на родину", – написала Маляр.

Кроме того, заместитель министра обороны добавила, что "необходимо время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления, а также время для возвращения домой всех, кого удерживает кремлевский режим".

За два дня из плена освободили 86 защитников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информирует, что за последние два дня из плена возвращено 86 защитников.

Сообщается, что по состоянию на 24 ноября из плена России освобождены 1269 человек.

Накануне Украина вернула 36 защитников

Андрей Ермак 23 ноября информировал, что в Украину вернулись из российского плена 35 военных и один гражданский. Среди освобожденных есть 22 нацгвардейца, 8 пограничников, 4 бойца ВМС и один парень из ВСУ.

В Офисе Президента уточнили, что у освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди освобожденных есть те, кто находился в плену еще с начала полномасштабного вторжения.

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