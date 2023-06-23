Украина вернула из Венгрии еще двух военнопленных

Украина продолжает возвращать домой наших Героев. Так, из Венгрии вернулись еще двое военнопленных.

Ранее пленных передала Москва Будапешту. В целом Украине удалось вернуть 5 наших военных.

Важно На щите: Украина вернула тела 51 павшего защитника

Домой вернули еще двоих военнопленных

Как рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух наших военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту.

Таким образом, украинской стороне удалось вернуть уже пять украинских защитников.

Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным,

– подчеркнул Николенко.

Возвращение украинских военнопленных: что известно

Напомним, ранее СМИ сообщали, что РПЦ планирует передать часть пленных украинцев Венгрии. Однако это решение даже не согласовывалось с Украиной.

Так, глава РПЦ Кирилл Гундяев собирался передать как минимум 11 украинских военнопленных.

8 июня пресс-служба РПЦ сообщила, что передача Венгрии группы украинских военнопленных из Закарпатья состоялась якобы по просьбе Будапешта.

По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, украинские военные якобы сами хотели приехать в Венгрию. И так называемое "освобождение" якобы произошло "по их собственной воле".

20 июня стало известно, что троих из пленных, к счастью, удалось вернуть. Террористы взяли их в плен, а затем при до конца не выясненных обстоятельствах передали в Венгрию. Бойцы уже находятся на украинской территории, им оказывают всю возможную поддержку.

Кстати, 23 июня также удалось вернуть более 50 тел павших защитников Украины. Так, вернули тела 51 защитника с временно оккупированных территорий. Как отметили в Минреинтеграции, репатриация тел погибших украинских военных состоялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.

На сегодняшний день работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести. Связаться можно по номерам: 0800339247, а в выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по номеру 095 896 04 21.