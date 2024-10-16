Не только с Россией: Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами

Украина воюет на поле боя не только с Россией, но и с другими странами. Среди них и те, кто поддерживает агрессора различными способами.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время презентации Плана победы в Верховной Раде. Он отметил, что Путин создал "коалицию преступников", передает 24 Канал.

Важно Зеленский в Раде представляет План победы Украины: основные тезисы

Украина воюет с тремя странами

Владимир Зеленский во время выступления в ВР 16 октября заявил, что Украина воюет не только с Россией. Так, в "коалиции преступников" вместе с Владимиром Путиным уже и Северная Корея.

В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на сейчас уже есть Северная Корея – семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей,

– подчеркнул Зеленский.

Так, свои потери Россия пытается перекрыть рабочими из Северной Кореи, которые прибыли для работ на заводах, но оказались в российской армии. По словам Зеленского, фактически – это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России.

Кроме того, иранский режим поддерживает Путина, а Китай – сотрудничает со страной-агрессором.

Несмотря на заявления Пекин воздерживается от действительно действенных шагов для того, чтобы остановить агрессию и нарушение Россией Устава ООН,

– добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что План победы укрепит наше государство. Кроме того, его реализация зависит только от партнеров Украины, а не России.