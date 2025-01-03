Киев демонстрирует ответственность: чем важны для Украины отношения с Сирией
После свержения режима Башара Асада началось формирование новой Сирии. Украина может получить дополнительного союзника, в частности в ООН, поэтому уже начала делать первые шаги в этом направлении.
Например, демонстрировать свою прогнозируемость и ответственность, направляя гуманитарную помощь сирийским семьям. Больше о важности отношений с Сирией 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.
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О восстановлении дипломатических отношений с Сирией
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится восстановить дипломатические отношения с Сирией после исторического визита украинской делегации в Дамаск.
Есть возможность на сирийском кейсе показать свою прогнозируемость и ответственное поведение,
– отметил политолог.
Поставка 500 тонн муки в Сирию, которая определенный период позволит семьям не голодать, как раз свидетельствует о том, что Украина, находясь в войне, выполняет свои гуманитарные обязательства.
Это показывает, что мы зацикливаемся не только на себе. Мы готовы брать ответственность и помогать в процессах, которые происходят далеко за пределами Украины. Но не в том смысле, что отравляем газом или химическим оружием, бросаем ракеты, как это делает Россия. Наоборот, не даем людям умереть от голода,
– подчеркнул Олег Лесной.
Чем Сирия может быть выгодна Украине
В Сирии образовался определенный вакуум, его необходимо заполнять. Особенно касается российских войск, которые выходят из страны. Нужно, чтобы этот процесс был необратимым.
Украина должна воспользоваться возможностью начала формирования новой Сирии и получить вероятного союзника, например, на площадке ООН.
В конце 2024 года глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой, чтобы убедить его не сотрудничать с Россией.