Украина восстанавливает позиции и продолжает удерживать Курскую и Белгородскую области, - Сырский

ВСУ продолжают восстанавливать позиции, где это возможно, и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России. Также украинские защитники "сковывают" значительное количество оккупантов в приграничье.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сырский рассказал, что принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. На ней он доложил о ситуации на фронте, в частности на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском направлениях.

Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Подчеркнул восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России,

– говорится в сообщении.



