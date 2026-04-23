Украина восстановила больше территорий, чем потеряла, – Зеленский

Россияне продолжают делать громкие заявления относительно захвата украинских территорий, в частности они утверждают, что якобы взяли под контроль Луганщину. Впрочем, на самом деле, Силы обороны не только отражают вражеские штурмы, но и продвигаются на линии соприкосновения, деоккупируя украинские земли.

Соответствующее заявление во время общения с журналистами сделал Владимир Зеленский.

Как Украина восстанавливает контроль над захваченными территориями?

Президент сообщил, что в течение этого года украинские военные восстановили контроль над большим количеством земель, по сравнению с тем, что смогли захватить российские солдаты.

В этом аспекте преимущество на фронте однозначно за Силами обороны Украины. Зеленский говорит, что этот факт признают даже международные партнеры, которые ранее имели другое мнение.

Наши ребята выдерживают большое количество ударов, сотни наступательных действий в одни сутки... Украина восстановила контроль над большим количеством квадратных километров своей земли, чем потеряла,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что расслабляться в любом случае нельзя, ведь "нашим ребятам очень сложно", несмотря на то, что "за последние 10 месяцев мы находимся в самой стабильной форме". В дальнейшем Украина будет работать над увеличением финансирования украинской армии для поддержки военных.