В регионах, обстрелянных вчера, возобновили возможность поставки электричества, – Зеленский

Украина возобновила возможность поставки электричества во всех регионах, в которых Россия нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры. Пока в населенных пунктах постепенно возобновляют питание.

Украина восстановила возможность поставлять электричество в области, где Россия разрушила энергетические объекты 22 октября. Об этом во время выступления рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Электричество восстанавливают, однако отключения необходимы

Президент поблагодарил работников и работниц, которые днем и ночью проводили ремонтные работы электросетей.

Во всех наших регионах, ставших мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества. Я благодарю каждого и каждую, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что во многих городах и районах приходится использовать графики стабилизационных отключений. Это делается, чтобы доступ к электроэнергии был у всех граждан, когда ее производство невозможно в достаточном объеме. В то же время руководителей общин и мэров президент попросил проследить, чтобы энергия не тратилась зря, в частности, для витрин и вывесок.

Зеленский призвал людей экономить потребление электроэнергии и пообещал, что однажды Украина все восстановит, однако сейчас нужно потерпеть.

За день Россия оставила без света почти 3 миллиона украинцев

22 октября Россия обстреляла объекты энергетической инфраструктуры в Ровно, Луцке, Ковеле Волынской области, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

За один день почти 3 миллиона граждан остались без электричества, большинство из которых еще и без водоснабжения.

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