С нас достаточно, – Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по НПЗ России после трехдневной паузы

Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы. Президент объявил, что ограничения сняты.

Об этом говорится в интервью FT.

Что известно о возобновлении ударов по НПЗ России

Зеленский пояснил, что Украина приостановила атаки на энергетику России на 3 дня по просьбе США, но Россия продолжила наносить удары по украинской энергосистеме и убивать мирных жителей. За неделю погибли более 100 украинцев.

Запрет снят. С нас хватит,

– заявил он.

Глава государства отметил, что, несмотря на эту паузу, Украина осталась без американских предупреждений о запусках баллистических ракет, а ограничения Starlink затруднили операции на фронте и удары по российским военным объектам.

Президент Украины напомнил, что американские представители угрожали украинским военным заблокировать разведданные, если удары по российской энергетике не прекратятся. Впоследствии это объяснили техническим сбоем. Президент отверг и версию о случайных неисправностях Starlink, назвав их "волей".

Сам Трамп ранее отрицал прекращение обмена разведданными.

На вопрос, согласится ли Украина снова прекратить удары, даже если Россия их продолжит, Зеленский ответил: только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot. И это будет, по его словам, лишь минимальным требованием.

К слову, в издании CBS News предположили, что США могли намеренно скрыть содержит данные об обстрелах. Источники также сообщили, что ранее в этом году американцы уже однажды не предоставили разведданные о пусках российской баллистики, объяснив это необходимостью сосредоточить больше ресурсов на Ближнем Востоке.