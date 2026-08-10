"Это не означает, что будут военные действия": Нарожный объяснил причины строительства укреплений в Чернобыле

Украина усиливает оборону на севере, в частности в Чернобыльской зоне отчуждения, через которую в 2022 году российские войска входили из Беларуси в направлении Киева. 10 августа издание Der Spiegel сообщило, что в этом районе сооружаются новые траншеи и оборонительные позиции, связав эти работы с возможной подготовкой к повторной атаке с севера.

Военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, действительно ли появление новых укреплений свидетельствует о риске нового наступления. По его словам, такие работы призваны, прежде всего, сделать возможную атаку врага чрезмерно сложной и невыгодной.

Зачем Украина укрепляет север?

Строительство оборонительных позиций возле Чернобыля само по себе не свидетельствует о подготовке к новому наступлению из Беларуси. Речь идет о заблаговременном укреплении направления, которым противник потенциально может воспользоваться, чтобы в случае такой попытки сразу столкнуться с подготовленной обороной.

Мы видим, что вы можете напасть сюда, и строим здесь укрепления. Нам дешевле сделать это сейчас, чтобы противник понимал: если он пойдет в этом направлении, то понесет огромные потери, и для него это не будет иметь военного смысла,

– пояснил Нарожный.

Такие работы ведутся не только в районе Чернобыльской зоны. Оборонительные рубежи укрепляются вдоль значительной части северной границы – от района Днепровского водохранилища до Сумской области. Это позволяет заранее подготовить позиции на направлениях, где теоретически может возникнуть угроза.

Это далеко не факт, что там будут какие-то военные действия. Но лучше построить укрепления, чтобы их не было, чем потом в спешке делать это под обстрелами, ударами дронов, артиллерии и ракет,

– подчеркнул военный эксперт.

По той же логике укрепляют и Черниговскую область. Северное направление рассматривают комплексно, а укрепления должны быть готовы еще до того, как противник сможет создать там реальную угрозу.

Нарожный объяснил усиление обороны возле Чернобыля: смотрите видео