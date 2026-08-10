Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу пояснив, чи справді поява нових укріплень свідчить про ризик нового наступу. За його словами, такі роботи мають насамперед зробити можливу атаку ворога надто складною і невигідною.

Навіщо Україна укріплює північ?

Будівництво оборонних позицій біля Чорнобиля саме по собі не свідчить про підготовку до нового наступу з Білорусі. Йдеться про завчасне посилення напрямку, яким противник потенційно може скористатися, щоб у разі такої спроби одразу зіткнутися з підготовленою обороною.

Ми бачимо, що ви можете сюди напасти, і будуємо тут укріплення. Нам дешевше зробити це зараз, щоб противник розумів: якщо він піде цим напрямком, то понесе величезні втрати і для нього це не матиме військового сенсу,

– пояснив Нарожний.

Такі роботи ведуться не лише в районі Чорнобильської зони. Оборонні рубежі посилюють уздовж значної частини північного кордону – від району Дніпровського водосховища до Сумщини. Це дає змогу заздалегідь підготувати позиції на напрямках, де теоретично може виникнути загроза.

Це далеко не факт, що там будуть якісь військові дії. Але краще побудувати укріплення, щоб їх не було, ніж потім поспіхом робити це під обстрілами, ударами дронів, артилерії та ракет,

– наголосив військовий експерт.

За такою ж логікою укріплюють і Чернігівщину. Північний напрямок розглядають комплексно, а фортифікації мають бути готовими ще до того, як противник зможе створити там реальну загрозу.

Нарожний пояснив посилення оборони біля Чорнобиля: дивіться відео