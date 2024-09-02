Украина впервые применила "Паляницу" по военной цели в Крыму в августе, – СМИ

Вооруженные Силы Украины уже использовали украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Впервые наши воины применили это оружие для атаки на военный объект на временно оккупированном Россией Крымском полуострове в августе этого года.

В ходе видеопроекта "Оборонcast" ведущие Роман Романюк и Богдан Мирошниченко вспомнили самые большие потери оккупантов. По их словам, украинская "Паляница" причастна к наиболее резонансным случаям поражения объектов врага.

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Украина начала применение ракеты-дрона собственного производства

По словам журналистов, Украина впервые применила свою ракету-дрон под названием "Паляница".

Справка. Украинская "Паляница" – это дрон и это ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения. Это следующий шаг в эволюции украинского defense tech.

В программе отметили, что на День Независимости Президент Украины Владимир Зеленский заявил на весь мир о первом применении такого типа собственного оружия, но не сообщил подробности.

Мы можем сказать, что дрон применялся во время одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция и, вроде как, успешно цель была "Паляницей" поражена",

– заявили в программе.

К слову, журналисты Defence Express предполагают, что "Паляница" могла применяться и раньше, до 24 августа, для ударов по временно оккупированным территориям.