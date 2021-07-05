Украина впервые примет международные военные учения "Три меча"
Источник:Генштаб
Украина 17 – 30 июля впервые в истории будет принимать международные военные учения "Три меча". В них примут участие более 1200 военных из 4 стран.
Командно-штабное обучение и обучение с привлечением войск будет происходить для осуществления маневров в полевых условиях. К ним привлекут более 400 боевых машин.
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Какие страны будут участвовать
- Украина,
- Литва,
- Польша,
- США.
Так, в этом году к обучению Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского присоединятся американцы.
От Украины участие примут бойцы подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Три меча 2021" образуют благоприятные условия развития и эффективного слаживания подразделений стран-партнеров. Это улучшит качество и увеличит уровень боевых возможностей Литпоукрбригади, чтобы быть готовыми к обеспечению региональной безопасности,
– подчеркнули в Генштабе.
Преимущества "Трех мечей"
- Обмен опытом на этапах планирования, подготовки и выполнения поставленных задач.
- Повышение уровня международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника.
- Подготовка лидеров батальонов в многонациональном контексте.
- Увеличение уровня безопасности в Центральной и Восточной Европе.
- Реформирование Вооруженных сил Украины.