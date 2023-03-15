В Европарламенте назвали основные препятствия на пути к членству Украины в ЕС

Главным препятствием на пути к членству Украины в ЕС является война, начатая против нашего государства Россия. В то же время, есть ряд внутренних реформ, требующих внедрения.

Об этом говорится в материале 24 Канала Членство в ЕС не через 20 лет: когда Украину примут в Евросоюз. Мы пообщались с европарламентариями относительно того, какие препятствия имеет Украина на пути к евроинтеграции.

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Вступление Украины в ЕС: что говорят европарламентарии

Эстонский политик, вицепредседатель Комитета иностранных дел Европарламента Урмас Паэт поддерживает инициативу начать переговоры о вступлении как можно быстрее. По его словам, это очень важный сигнал для украинской власти и народа, который борется за свободу всей Европы.

Важно, чтобы Украина получит сильные гарантии безопасности сразу после победы в войне. Могут пройти годы, прежде чем Украина полностью присоединится к ЕС и НАТО, но гарантии безопасности должны быть введены быстрее,

– сказал евродепутат в комментарии 24 Канала.

ЕС должен принять членство Украины как можно скорее

В то же время шведский депутат Европейского парламента, представитель партии Христианские демократы – Давид Лега выступил за скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС. В частности, он выразил надежду, что все условия будут исполнены в этом году.

"Украина может быть и будет членом ЕС, как только будут выполнены все необходимые условия. Я ни на секунду не сомневаюсь, что все страны-члены ЕС примут членство! Конечно, чрезвычайная ситуация в Украине из-за войны является наибольшим препятствием для Украины в завершении необходимого процесса реформ ", – заявил Давид Лега.

Присоединение к Европейскому Союзу поддерживает и венгерский политик, депутат от "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" в Европейском парламенте Аттила Ара-Ковач.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться как можно быстрее. Кроме того, Украине нужно как можно скорее выполнить Копенгагенские критерии. Я поддерживаю вступление, если Украина выполнит необходимые политические, экономические, административные и институциональные критерии и осуществит реформы,

– заявил евродепутат.

Украина уже прошла значительный путь

Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов рассказал 24 Каналу, что в условиях жестокой войны с Россией Украина прошла значительный путь, приближающий ее к членству в ЕС.

Ченцов отметил, что торможение процесса вступления Украины в ЕС из-за России означало бы содействие достижению целей агрессора. Именно поэтому противодействие этому намерению является общей задачей ЕС и Украины.

Кратко о вступлении Украины в ЕС