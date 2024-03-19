"Не должно быть серых зон": официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС задерживается

Европейские министры призывают не останавливаться в процессе расширения ЕС и провести первую межправительственную конференцию с Украиной, которая бы ознаменовала официальное начало переговоров с Киевом. А еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи заявил, что вступление новых стран в Евросоюз принесет долгосрочный мир, а также обеспечит процветание и стабильность самого ЕС.

Некоторые представители правительств также недовольны позицией Венгрии, которая тормозит вступление Украины. Детали передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе по результатам дебатов в комитете иностранных дел Европарламента.

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Евросоюз затягивает начало межправительственной конференции

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис раскритиковал отсутствие дальнейших шагов со стороны ЕС относительно начала переговоров о вступлении. После исторического решения Европейского Совета в декабре прошлого года официальные переговоры с Украиной и Молдовой до сих пор не начались. По словам литовского министра, первая межправительственная конференция должна была состояться уже в этом марте, однако ее перенесли на июнь. Он отметил, что и эти сроки сейчас нельзя воспринимать как должное.

"Расширение ЕС снова становится подвижной мишенью и инструментом для некоторых стран – членов ЕС или их политических деятелей для решения своих нерешенных двусторонних вопросов со странами-кандидатами", – сказал Габриелюс Ландсбергис и призвал коллег избавиться от этой стратегии.

В ходе дебатов в комитете Европарламента Ландсбергис обратился к евродепутатам и попросил отреагировать на решение Европейского Совета на этой неделе. Литовский министр призвал европейских лидеров назначить дату проведения межправительственной конференции уже сейчас.

Если мы не назначим дату сейчас, то, скорее всего, она не будет назначена до июня. Если ее не назначат до июня, тогда, ну, у меня особые сомнения, что ее назначат в следующие полгода, тогда мы говорим о 2025 годе,

– рассказал глава МИД Литвы о затягивании процесса расширения.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш говорит, что реформы действительно должны оставаться условиями для вступления, однако и Евросоюз должен выполнять свои обещания. Он призвал провести межправительственную конференцию в июне.

Кришьянис Кариньш вспомнил, что Латвии также было нелегко выполнять необходимые изменения внутри страны, чтобы стать членом ЕС. По его мнению, государства – члены ЕС должны понимать трудности, с которыми сталкивается Украина, особенно во время войны.

"Поэтому я считаю, что было бы очень важно, чтобы в июне процесс четко продвинулся вперед и Украина и Молдова получили очень четкий зеленый свет от Европейского Союза для продвижения вперед в процессе вступления", – сказал глава МИД Латвии.

Требования к странам-кандидатам должны быть объективными

Министры призывают Еврокомиссию быть объективной, давая новые оценки странам-кандидатам, и выполнять свои обещания.

Габриелюс Ландсбергис говорит, что институты ЕС не всегда остаются честными со своими партнерами. В частности, после выполнения определенных реформ Еврокомиссия добавляет "новые элементы домашнего задания" в последнюю минуту. Литовский министр привел пример позиции венгерского правительства относительно закона Украины о нацменьшинствах.

Шантаж Венгрией Украины партиями меньшинств играет на руку Москве, возможно, даже больше, чем на руку Будапешту... Венгерское меньшинство громко выразило свою просьбу продолжить переговоры о вступлении в ЕС, возможно, за исключением определенной маргинальной группы, которая, кажется, является любимой группой в Будапеште,

– сказал глава МИД Литвы.

Представитель литовского правительства считает, что в случае победы России в Украине не будет ни украинского языка, ни тем более венгерского.

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отметил, что Евросоюз не должен отступать от подхода, основанного на заслугах. Он призвал институты ЕС помочь странам-кандидатам провести реформы и отметил, что Украина делает успехи. Расмуссен вспомнил большую волну расширения в 2004 году и предложил повторить этот подход.

"Мы выделили много ресурсов на программы подготовки к вступлению к расширению в 2004 году, и мы должны сделать то же самое снова", – сказал датский министр.

Расширение укрепит Евросоюз

Вступление новых стран в Евросоюз станет важной инвестицией в европейскую безопасность, стабильность и мир, считает глава МИД Латвии. По его мнению, полномасштабное вторжение в Украине продемонстрировало, что Европа не будет целостной и свободной без Украины, а геополитические вызовы открыли окно возможностей для следующей волны расширения ЕС.

"Это устранит любые оставшиеся серые зоны с европейской карты", – сказал Габриелюс Ландсбергис.

Ларс Люкке Расмуссен говорит, что действия ЕС должны отвечать на внешние вызовы, в том числе и на захватническую войну России против Украины. Он убежден, что Евросоюз должен поддерживать импульс в процессе расширения, чтобы послать правильные сигналы не только странам-кандидатам, но и России.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш поддержал своего балтийского коллегу и отметил, что идея серой зоны в Европе "уже невозможна". Перед Украиной сейчас стоит выбор: либо стать частью ЕС, либо попасть под сильное влияние России даже через оккупацию. К коалиции против "серых зон" присоединился и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он напомнил, что Россия всегда была агрессивной начиная с войны в Грузии.

Маргус Цахкна считает, что после победы Украины мир станет более разделенным, но в пользу ЕС. По его словам, это разделение происходит между ценностями демократии, верховенства права и тирании. Эстонский министр считает, что вступление новых стран в ЕС поможет создать новую архитектуру безопасности для Европы.

"И здесь нет места нейтралитету, нет места серым зонам, потому что серая зона – это зеленый свет для агрессии Путина. Мы были свидетелями этого и сейчас имеем дело с одной активной войной посреди Европы", – сказал Цахкна.

"Это в наших жизненных интересах": еврокомиссар высказался о вступлении новых стран в ЕС

По словам представителя Еврокомиссии Оливера Варгеи, для соседних стран членство в ЕС означает соблюдение безопасности в собственной стране. Именно поэтому после начала полномасштабного вторжения три страны подали заявку на членство, и с небольшим промежутком времени к этому списку присоединились еще две страны из Западных Балкан.

Еврокомиссар уверен, что расширение ЕС важно и для самого Евросоюза.

"Если мы хотим долгосрочного мира, безопасности, стабильности и процветания вокруг нас, что снова сделает нас более безопасными, мирными, успешными и создаст дальнейшую стабильность в Европе, тогда мы должны действовать. Это означает, что расширение должно состояться, потому что оно также в наших жизненных интересах", – сказал еврокомиссар.