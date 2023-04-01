Сын Медведева, мать Кабаевой и дочь Кадырова: кто попал под санкции СНБО

Владимир Зеленский 1 апреля ввел в действие санкции СНБО против более 200 граждан России. Кроме того, в "черный список" попали сотни российских компаний.

Об этом говорится в соответствующих указах украинского лидера, появившихся на сайте Президента Украины.

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Кто из россиян попал в новый санкционный список

Под санкции попал директор департамента правительства России по формированию системы "Открытое правительство" Борис Рапопорт.

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Сергей Хомяков.

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

В санкционный список также попали родственники ряда российских политиков, в частности:

супруга и сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева,

дочь председателя Чечни Рамзана Кадырова Табарик Кадырова,

дочери заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко,

а также мать российской гимнастки Алины Кабаева Любовь Кабаева.

Ограничения ввели и против бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова. Также санкции применили против генерального директора компании Nord Stream 2 Маттиаса Варниги, недавно сообщившего, что покидает свой пост.

Ограничения были применены против председателя Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Забайкальского края Александра Осипова и главы Республики Хакасия Валентина Коновалова.

Что этому предшествовало

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, Совета Федерации России, Минфина России, ФСБ и еще 272 физических и 377 юридических лиц. Также в санкционный список попали граждане Ирана и Корпус стражей Исламской революции.

Ограничения вводятся сроком на 5 – 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет на заключение договоров и совершение сделок и прочее.

Добавим, что полномасштабное вторжение России продолжается уже больше года. В результате санкции Запада усиливаются, а это существенно влияет на доходы страны-агрессора. По прогнозам, экономика России уже перешла на траекторию убыли в долгосрочной перспективе.