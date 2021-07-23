Зеленский ввел санкции против ритейлера Wildberries и самой богатой женщины России

23 июля 2021 , 22:16
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против нескольких компаний. Среди них оказался скандальный интернет-магазин Wildberries.

Ограничения против компаний и людей ввели на 3 года. Соответствующий указ глава государства подписал 23 июля.

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Против каких компаний ввели санкции

  • Wildberries (представительство в Украине, России, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане). Их сайты будут заблокированы на территории нашего государства.
  • "Центра официального представительства Донецкой народной республики во Франции",
  • "Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции".
  • "Ассоциации Франция – Крым".

Их активы заблокировали. Они не могут выводить капитал за пределы Украины, использовать телекоммуникационные сети и тому подобное.

В санкционном списке физических лиц оказались 6 человек, связанных с этими компаниями и организациями.

Самая богатая женщина России под санкциями

Ограничения ввели против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа. Бакальчук – самая богатая женщина России. Ее состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.

Что известно о Wildberries

Российский онлайн-ритейлер Wildberries открыл свой интернет-магазин на территории Украины в сентябре 2020 года. Украинцы возмутились тем, что в ассортименте были товары с изображениями президента страны-агрессора Владимира Путина, а также одежда с символикой, которая в Украине запрещена. Кроме того, на просторах магазина была одежда с диктатором СССР Иосифом Сталиным, цитатами о могуществе России и т.п.

Еще тогда министр культуры Александр Ткаченко предлагал ввести санкции против онлайн-сервисов, торгующих контентом российского производства.

Впоследствии Wildberries опозорился бестолковым переводом украинского сайта, где русское слово "брак", то есть недостатки товара перевели как "шлюб".

Автор: Софія Мінджоса