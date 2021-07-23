Зеленский ввел санкции против ритейлера Wildberries и самой богатой женщины России

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против нескольких компаний. Среди них оказался скандальный интернет-магазин Wildberries.

Ограничения против компаний и людей ввели на 3 года. Соответствующий указ глава государства подписал 23 июля.

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Против каких компаний ввели санкции

Wildberries (представительство в Украине, России, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане). Их сайты будут заблокированы на территории нашего государства.

"Центра официального представительства Донецкой народной республики во Франции",

"Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции".

"Ассоциации Франция – Крым".

Их активы заблокировали. Они не могут выводить капитал за пределы Украины, использовать телекоммуникационные сети и тому подобное.

В санкционном списке физических лиц оказались 6 человек, связанных с этими компаниями и организациями.

Самая богатая женщина России под санкциями

Ограничения ввели против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа. Бакальчук – самая богатая женщина России. Ее состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов, пишет Forbes.