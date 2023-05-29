Совет согласовал введение санкций против Ирана на 50 лет

Народные депутаты на заседании Верховной Рады поддержали предложение о введении санкций против Ирана. Согласно законопроекту, экономические ограничения против союзника России предусмотрены на 50 лет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Соответствующее решение было поддержано 328 народными депутатами.

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Что предполагает законопроект

Внесенный накануне президентом Владимиром Зеленским законопроект предусматривает следующие ограничения против Ирана:

полный запрет торговых операций, подпадающих под действие украинского законодательства о поставках продукции военного или двойного назначения;

полное прекращение транзита товаров, перевозок и полетов через территорию Украины;

остановка выполнения финансовых и экономических обязательств в пользу резидентов Ирана;

предотвращение вывода капитала иранских резидентов за пределы Украины;

запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность;

запрещение инвестиций в Иран.

Иран – соучастник войны против Украины

С лета 2022 года Иран оказывает военную поддержку стране-террористу для войны против Украины. С сентября прошлого года россияне для ударов по Украине используют дроны-камикадзе "Шахед", приобретенные в Иране. Также на временно оккупированные украинские территории прибывали иранские инструкторы, обучавшие оккупантов.

В Иране обвиняют Украину в якобы "антиукраинской пропаганде" со стороны нашего руководства. И это в то время как чуть ли не каждую ночь десятки иранских дронов атакуют нашу страну. К примеру, только ночью 28 мая россияне запустили 59 "Шахедов", которые в ВСУ объясняли вероятной новой партией дронов, которую передал Иран. Силам ПВО удалось уничтожить 58 беспилотников, но один дрон попал в промышленный объект в Житомирской области, повредив десятки домов, медицинское учреждение и образовательное учреждение.

Еще 35 дронов россиян запустили ночью 29 мая. 29 целей сбили силы ПВО.