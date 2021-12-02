Украина вводит запрет на въезд ряду иностранцев из-за Омикрона
2 декабря 2021 , 15:30Читати новину українською
Украина вводит запрет на въезд граждан ряда стран. Причиной стало распространение нового штамма коронавируса Омикрон.
Запрет на въезд в Украину касается граждан нескольких африканских стран. Он начнет действовать уже в полночь 3 декабря.
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Каких стран касаются запреты
Новые запреты касаются граждан нескольких стран Африки и иностранцев, которые находились на их территории не менее 7 дней за последние 2 недели. В список внесли:
- Южно-Африканскую Республику;
- Ботсвану;
- Зимбабве;
- Намибию;
- Лесото;
- Эсватини;
- Мозамбик;
- Малави;
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