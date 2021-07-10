Украина выполнила все условия, чтобы контролировать границу, – Волкер о минских договоренностях
Источник:НВ
Минские соглашения важны, ведь создают границы, в которых Украина имеет возможность вернуть свои территории обратно. А тот факт, что Россия нарушает минские договоренности, это – уже совсем другое дело.
Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью. Он подчеркнул, что Украина со своей стороны сделала все необходимое.
Важно Россия обиделась, что ее называют стороной конфликта на Донбассе
Волкер не согласился с мнением, что минские соглашения давно дискредитировали себя. Он отметил, что договоренности предусматривают важные шаги, которые могли бы помочь Украине вернуть контроль за потерянными территориями. По словам Курта Волкера, это:
- свертывание вооружения и выход российских военных с территории оккупированной части Донбасса;
- создание условий для проведения выборов в органы местной власти.
В то же время экс-спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что именно Россия последовательно и системно нарушает минские соглашения.
Украине важно восстановить границы государства и контроль внутри региона, и она выполнила все условия, чтобы этого достичь, одобрила все необходимое законодательство. Все остальные шаги целиком и полностью за Россией, это признают Европа и США. И это остается важным основанием для сильной дипломатической позиции Украины,
– подытожил Волкер.
Вместе с тем президент Владимир Зеленский ранее заявил, что минские договоренности плохо работали с самого начала. Он считает, что соглашения, подписанные в 2015 году "едва живые".
Почему минские соглашения не работают
- Минский формат не дает результатов из-за того, что представители страны-оккупанта блокируют переговоры и выдвигают абсолютно неадекватные требования.
- В то же время выход из сделок может "сыграть на руку" России. Тогда Кремль обвинит Украину в нежелании достигать мира на Донбассе.