Украина вышла еще из трех соглашений с СНГ

Нардепы 22 мая приняли ряд важных законопроектов. Они предполагают выход Украины из соглашений в рамках СНГ.

Кроме того, речь идет о денонсации соглашения с российским правительством в налоговой сфере. Подробности раскрыла прессслужба "Слуги народа".

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Украина выходит из соглашений, когда-то подписавших в рамках СНГ:

о совместной борьбе с незаконной миграцией;

общий аграрный рынок;

"увековечение памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Александр Мережко – глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – заявил, что среди соглашений некоторые – давно устаревшие. По словам Мережко, они практически не работают. К примеру, соглашение об аграрном рынке не применяют еще с 2012 года.

Еще в 2018 году СНБО принял решение о выходе нашего государства из отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Анализ договоров и соглашений продолжается, и есть предложения правительства и президента признать целесообразным прекратить действие ряда из них,

– подчеркнул Сережко.

Он также пояснил, что в отношении незаконной миграции заключаются двусторонние соглашения с другими государствами.

Мережко подчеркнул, что денонсировав соглашение между правительствами Украины и России, россиян лишили возможность получать необоснованные налоговые льготы.

Совет продолжил действие военного положения

Верховная Рада 22 мая также проголосовала за продление действия военного положения в Украине до 23 августа . "За" –320 народных избранников. Кроме того, нардепы продлили срок общей мобилизации (также до 23 августа).

Законопроекты в Раду внес президент Владимир Зеленский.

В "Слуге народа" объяснили, что нет никаких гарантий окончания боевых действий в ближайшие 30 дней. Тем более что контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Если же боевые действия закончатся к 23 августа, военное положение будет отменено досрочно.

Военное положение на территории Украины было введено еще утром 24 февраля. Тогда Россия начала полномасштабное пришествие. В марте и апреле военное сословие продолжали. Каждый раз – на 30 дней.

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