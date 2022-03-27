Украина выступает против открытия офиса Красного Креста в Ростове

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады выступил против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону.

В частности, глава комитета Михаил Радуцкий написал открытое обращение к Международному обществу Красного Креста, в котором призвал организацию не легитимизировать "гуманитарные коридоры" на территорию Российской Федерации.

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А также не поддерживать похищение населения Украины и принудительный вывоз его на территорию государства-агрессора и изменить свое решение.

Украина просила Красный Крест об организации гуманитарных коридоров

В обращении говорится, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно приступить к организации гуманитарных коридоров. Но россияне не соблюдают достигнутые договоренности и постоянно срывают работу зеленых коридоров.

В то же время, по имеющейся у украинской стороны информации, Красный Крест намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.

Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо,

– говорится в обращении.

Странная позиция Красного креста

Напомним, что глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер просит российские власти разрешить открыть офис в Ростове-на-Дону, чтобы оказывать там гуманитарную помощь мирным жителям, которые бегут с горячих точек в Украине.

В то же время украинцы массово призывают прекратить поддерживать Международный комитет Красного Креста (ICRC) и не посылать пожертвования организации.

Кроме того, украинские власти просят Красный крест вывезти тысячи тел российских оккупантов в Россию, ведь российские власти не сообщают своим гражданам о человеческих потерях в войне против Украины.

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