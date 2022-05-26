Украина загнала сама себя в экономический тупик

Скандал с главой комитета Верховной Рады по налоговой политике Данилом Гетманцевым оказался не единственным острым и нерешенным вопросом для украинского бизнеса. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Импортный кризис

В мае более 15 тысяч предпринимателей потребовали отставки Гетманцева с должности главы парламентского комитета, но в результате он таки умудрился сохранить свою должность.

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Впрочем, второй вопрос, о котором мы напишем, куда острее. Речь идет о постановлении Кабмина №153 от 24 февраля, которое регулирует перечень товаров критического импорта. Что это вообще такое?

Критический импорт – это список товаров и услуг, по которому государство разрешает проводить трансграничные валютные платежи. В общем то, что можно официально оплатить для ввоза как импорт в Украину.

С одной стороны, критический импорт является инструментом НБУ и Кабмина, чтобы сдерживать отток валюты из страны и добиться стабильности гривни.

С другой стороны, это достаточно сильное ограничение для бизнеса, который жалуется, что не может оплатить и завезти ряд товаров. Даже те, которые были предоплачены до войны.

Плюс обойти запрет официальной безналичной оплаты можно через оплату наличной валютой. Это сразу же создает спрос на валюту. Как и на другие специфические услуги по обходу ограничений.

В постановление о критическом импорте изменения вносили уже 18 раз, и теперь список товаров, которые могут завозиться официально, составляет больше 1 200 позиций.

Вопросов больше, чем ответов

Но даже в этом списке осталось множество очень странных ограничений. Приведу два конкретных примера.

Например, 3 мая были внесены изменения, которые исключили из перечня товаров лист оцинкованный и крашенный для производства сендвич-панелей и профлиста. В Украину теперь может завозится только неоцинкованный лист.

Изначально идея ограничения состояла в том, что в Украине есть производства, которые могут оцинковывать, но малым количеством цинка. При этом для строительства промышленных зданий цинка требуется не менее 200 грамм на квадратный метр.

Выходит, что все, кто хочет восстановить свои производства на деоккупированных территориях или продолжить строительство начатого, окажутся в крайне уязвимом положении. Они просто не могут сейчас продолжить работу из-за кабминовских ограничений. Как в этом случае в принципе можно восстанавливать производства?

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При этом в постановлении о критическом импорте по-прежнему разрешен импорт готовых сендвич-панелей, что выглядит крайне странно. Ведь в Украине есть множество предприятий-изготовителей, которые сейчас простаивают.

Еще одна проблема. В постановлении разрешен импорт минеральной ваты, в то время, когда украинские производства не получают заказов внутри страны.

Стоит ли отменять критический импорт? Честно сказать, логика наличия или отсутствия товара весьма загадочна. Но, главное, в списке уже 90% от нашего стандартного импорта. Поэтому стабилизирующую функцию этот список не выполняет.

На мой взгляд, правительству было бы логичнее отменить список вовсе. Либо более тщательно работать с каждой товарной позицией и в оперативном режиме вносить изменения по тем видам продукции, в которой действительно нуждаются украинские производители, которая нужна им для восстановления производства.

Вопрос этот в первую очередь касается первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко и команды ее советников. Им просто нужно работать быстрее и четче. Нынешние времена требуют намного большей оперативности в экономических вопросах.

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