До паритета далеко, но мы серьезно запугали российские самолеты, – авиаэксперт

Украина вскоре должна получить первые истребители четвертого поколения F-16. Но пока рано говорить о достижении паритета между украинской и российской авиацией.

Несмотря на это, наши пилоты уже серьезно запугали вражеские самолеты. Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что изменится с получением F-16.

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"До паритета еще очень далеко. Даже не на горизонте, а еще дальше. Мы имеем другую задачу – блокировать российскую авиацию и не допустить ей действовать над территориями, которые контролируются нашими Вооруженными Силами. Эта задача успешно выполняется с мая 2022 года, мы их серьезно запугали. В этом вопросе только улучшаем ситуацию, отгоняем вражеские самолеты все дальше и дальше", – подчеркнул авиационный эксперт.

Если раньше российские пилоты пробовали атаковать украинские города бомбами, в частности Чернигов, Харьков и Сумы, то сейчас вражеские бомбардировщики боятся подлетать к линии боевого соприкосновения на 30 километров. Уже был случай, когда Силы обороны сбили сразу 3 "сушки" на малых высотах. Воздушные силы держат врага на расстоянии от территории, которая контролируется нашими военными. Только вертолеты ближе подходят.

После сбития А-50 враг проложил маршруты осмотра территории Украины над Краснодарским краем, а не над Азовским морем. Российские воздушные командные пункты видят летательные цели на расстоянии до 300 километров, а объекты на земле – примерно на 100 – 150 километров. Теперь эта зона отодвинута и россияне могут видеть только ближние тылы за линией фронта нашей территории.

То есть основная задача – не допускать действия российских Воздушно-космических сил, что украинские военные успешно выполняют. А с получением F-16 летчики не просто будут отгонять вражеские самолеты, а будут уничтожать их. Если Украина получит к истребителям дальнобойные ракеты, мы сможем наносить удары по российским самолетам в их тылу на 20 – 30 километров.

Краткая информация о предоставлении Украине F-16

Дания предоставит Украине 19 современных самолетов F-16. В то же время Нидерланды планируют передать больше самолетов, чем обещали ранее. В частности, еще 6 F-16 – то есть в целом наше государство получит только от одной страны 48 истребителей.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в январе сообщил, что украинские пилоты уже летают на F-16. Сейчас наши летчики делают это в сопровождении инструкторов. Украинским пилотам нужно налетать определенное количество часов.

Военный летчик Воздушных сил "Фантом" рассказал, что наши летчики поражены возможностями F-16. Он превзошел все их ожидания. Пилоты уже видят большие перспективы, как этот самолет поможет нашим Воздушным силам увеличить способность боевой авиации.