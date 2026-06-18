Это произошло впервые: Украина побила рекорд России по количеству запущенных дронов, – СМИ

18 июня Россия подверглась самой массированной за время войны атаке беспилотников. Так, российские СМИ распространили заявление минобороны, в котором говорится, что за сутки российская ПВО сбила 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб.

Это означает, что Украина побила рекорд России по количеству БПЛА, запущенных за сутки, пишет "Агенство. Новости".

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Как Украина побила рекорд России в воздушной атаке?

В официальном заявлении российского Минобороны говорится о 992 дронах. Впрочем, издание напоминает, что ведомство указывает лишь количество беспилотников, которые удалось сбить. Таким образом, на самом деле количество БПЛА, атаковавших Россию в течение суток, может быть ещё больше.

Тем не менее, даже озвученная минобороны цифра подтверждает украинский рекорд.

Напомним, что самый масштабный за время войны российский удар по Украине произошел 24 марта. Тогда за сутки Россия атаковала нашу страну 948 дронами.

Обратите внимание! Атакой 18 июня Украина побила и свой собственный предыдущий рекорд, установленный 6 июня. Тогда российское минобороны сообщало о сбитии 911 дронов, 13 авиабомб и четырех снарядов HIMARS.

В СМИ отмечают, что эти цифры демонстрируют растущие возможности Украины.

В первые годы войны ВСУ не могли сравниться с российской армией по интенсивности ударов вглубь территории. ️

Перелом произошел в этом году. В марте количество использованных Украиной дронов по итогам месяца превысило количество БПЛА, запущенных Россией.

Тогда, по данным украинского мониторингового канала "Око Гора", Россия запустила 6462 БПЛА по Украине. Силы обороны же в марте, по данным российского минобороны, атаковали Россию 7551 БПЛА. ️

В апреле Россия запустила больше дронов, чем Украина — 6583 против 4801 соответственно.

Однако в мае украинские военные вновь превысили количество дронов, запущенных Россией – 8973 против 8150 соответственно.

Напомним, что, по словам оккупантов, в течение ночи украинские дроны атаковали 19 регионов России, включая оккупированные территории. В частности, Москва подверглась самой масштабной за последние годы атаке. Почти 200 беспилотников были сбиты при подлете к российской столице, заявил мэр города Собянин.

В очередной раз под ударом оказался Московский НПЗ. Там возник масштабный пожар. После атаки он фактически парализован.