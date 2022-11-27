Не допустить голода в мире: США выделили 20 миллионов на зерновую инициативу Grain from Ukraine
Источник:Бриджит Бринк
Наше государство запустило зерновую инициативу Grain from Ukraine, цель которой обеспечить продовольствием страны, нуждающиеся в этом. К инициативе уже присоединились около 20 государств, в том числе и США.
Так, США выделили в поддержку украинской зерновой инициативы 20 миллионов долларов. Об этом сообщила госпожа посол Бриджит Бринк.
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США поддержали инициативу Grain from Ukraine
Пока Россия использует продовольствие как оружие, Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной России,
– подчеркнула Бриджит Бринк.
Госпожа посол также отметила, что США уже выделили 20 миллионов долларов, чтобы помочь доставлять зерно из нашего государства тем, кто в нем больше всего нуждается.
Также Бриджит Бринк прибыла в Одессу вместе с министром инфраструктуры Украины. В частности, чтобы увидеть, как быстро украинские фермеры, экспортеры и порты работают над транспортировкой миллионов тонн зерна.
Кратко, что нужно знать о Grain from Ukraine
- 26 ноября Владимир Зеленский сообщил о старте инициативы Grain from Ukraine. В частности, от голода планируют спасти не менее 5 миллионов человек.
- В рамках инициативы украинское зерно будут отправлять в страны Африки и Азии.
- Grain from Ukraine уже поддержали около 20 стран. Только за первый день удалось аккумулировать около 150 миллионов долларов.
- Всего до конца следующей весны из Украины планируют отправить не менее 60 судов. В частности, по меньшей мере 10 судов в месяц в государства, находящиеся под угрозой голода и засухи.
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