Украина атакует военные и критические объекты российских оккупантов в Крыму. Это существенно усложняет положение оккупантов на полуострове.

Журналисты написали, что Украина ударила по нефтяному терминалу и парому на Керченской переправе. О ситуации на полуострове изданию рассказал и представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Какая ситуация у оккупантов на полуострове

Украина усложняет России удержание незаконно аннексированного Крыма, благодаря непрерывной кампании, направленной против противовоздушной обороны, железнодорожного сообщения и водоснабжения оккупантов на полуострове,

– заявили журналисты.

Дмитрий Плетенчук рассказал изданию, что Россия не может использовать Керченский мост для военной логистики. В частности, чтобы транспортировать тяжелую бронетехнику.

По словам представителя, это заставляет Россию полагаться на автомобильное и железнодорожное сообщение через оккупированные территории Украины. Что делает поезда и грузовики россиян легкими целями для ВСУ.

Учитывая то, что железнодорожная ветка, которую россияне строят через оккупированные территории Украины, еще не завершена, этот гражданский паром был основным материально-техническим путем их армии. Их морская логистика также давно исчезла после того, как Украина уничтожила 4 и повредила 5 их десантных кораблей,

– пояснил капитан 3 ранга.

Атака Вооруженных Сил Украины – последний этап сложной операции Украины, которая направлена на то, чтобы подорвать российский контроль над Крымом. Ведь, вместе с целями в материально-техническом обеспечении, украинцы:

использовали морские беспилотники и ракеты, чтобы уничтожить или повредить по меньшей мере 27 российских военных кораблей и одну подводную лодку;

и одну подводную лодку; атаковали российские аэродромы и военно-морские базы , принудив Москву переместить свой флот на Восток вдоль побережья Черного моря к российскому порту Новороссийск;

, принудив Москву переместить свой флот на Восток вдоль побережья Черного моря к российскому порту Новороссийск; подорвали российскую ПВО в Крыму.

Пока российские оккупанты в украинском Крыму, там периодически что-то будет взрываться,

– в очередной раз заявил журналистам Дмитрий Плетенчук.

Украина на днях мощно атаковала россиян в Крыму: коротко