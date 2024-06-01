Украина затягивает петлю вокруг Крыма, – Politico
Источник:Politico
Украина атакует военные и критические объекты российских оккупантов в Крыму. Это существенно усложняет положение оккупантов на полуострове.
Журналисты написали, что Украина ударила по нефтяному терминалу и парому на Керченской переправе. О ситуации на полуострове изданию рассказал и представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
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Какая ситуация у оккупантов на полуострове
Украина усложняет России удержание незаконно аннексированного Крыма, благодаря непрерывной кампании, направленной против противовоздушной обороны, железнодорожного сообщения и водоснабжения оккупантов на полуострове,
– заявили журналисты.
Дмитрий Плетенчук рассказал изданию, что Россия не может использовать Керченский мост для военной логистики. В частности, чтобы транспортировать тяжелую бронетехнику.
По словам представителя, это заставляет Россию полагаться на автомобильное и железнодорожное сообщение через оккупированные территории Украины. Что делает поезда и грузовики россиян легкими целями для ВСУ.
Учитывая то, что железнодорожная ветка, которую россияне строят через оккупированные территории Украины, еще не завершена, этот гражданский паром был основным материально-техническим путем их армии. Их морская логистика также давно исчезла после того, как Украина уничтожила 4 и повредила 5 их десантных кораблей,
– пояснил капитан 3 ранга.
Атака Вооруженных Сил Украины – последний этап сложной операции Украины, которая направлена на то, чтобы подорвать российский контроль над Крымом. Ведь, вместе с целями в материально-техническом обеспечении, украинцы:
- использовали морские беспилотники и ракеты, чтобы уничтожить или повредить по меньшей мере 27 российских военных кораблей и одну подводную лодку;
- атаковали российские аэродромы и военно-морские базы, принудив Москву переместить свой флот на Восток вдоль побережья Черного моря к российскому порту Новороссийск;
- подорвали российскую ПВО в Крыму.
Пока российские оккупанты в украинском Крыму, там периодически что-то будет взрываться,
– в очередной раз заявил журналистам Дмитрий Плетенчук.
Украина на днях мощно атаковала россиян в Крыму: коротко
- В ночь на 30 мая в Крыму прогремели мощные взрывы. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что Киев ракетами ATACMS ударил по Керченской паромной переправе, которую Россия активно использовала для обеспечения группировки войск во временно оккупированном Крыму. Украинская сторона нанесла существенные повреждения двум паромам.
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил, что наши военные ударными дронами Magura V5 полностью уничтожили два катера типа "Тунец" в Крыму.
- Уже 31 мая ВСУ частично разрушили нефтебазу порта "Кавказ" возле оккупированной Керчи. В частности, наши военные повредили нефтяной терминал.