Коллапса России не видно: что на самом деле может заставить Путина завершить войну

Начав войну, Владимир Путин только укрепил свою власть. Восстание против него представляется маловероятным, однако есть другие рычаги влияния, которые смогут свергнуть его режим.

В этом Украине должны помочь международные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки. Как можно остановить Путина, в интервью 24 Канала рассказал доктор исторических наук, профессор УКУ Ярослав Грицак.

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Каким будет долговременный мир

Украина подготовила свой план победы. Важно, что это не план завершения войны, временного прекращения огня, а именно украинской победы, как рассказал Владимир Зеленский. Он состоит из четырех пунктов и пятого – который понадобится уже после войны. Говорится о безопасности, геополитическое место для Украины, военную и экономическую поддержку нашего государства.

Уже в этом месяце глава государства представит план президенту США Джо Байдену, а также кандидатам от Демократической и Республиканской партий – Камале Харрис и Дональду Трампу.

Для меня победой будет доведение России до такого состояния, когда она не сможет и не захочет больше воевать ни с Украиной, ни с другими соседями. С другой стороны Украина должна оказаться как можно дальше от России – не географически, а политически. То есть Украина станет полноправным членом Запада: как ЕС, так и НАТО,

– пояснил Ярослав Грицак.

Именно это можно называть стабильным и справедливым миром. Однако, уточнил доктор исторических наук, этот мир не придет быстро – к нему еще долго нужно идти.

"Путинский режим должен претерпеть коллапс. Главный результат этой войны решается не только на фронте, но и в самой стране, в тылу. Условно говоря, эта война является войной на истощение и в ней проигрывает тот, кто первым не выдержит бремя этой войны, то есть – потерпит коллапс. Сейчас этого коллапса не видно", – отметил Грицак.

Система, которую построил Владимир Путин, может прожить еще несколько лет, однако в долгосрочной перспективе нет будущего. Итак, задачей Украины и Запада является ускорение уже неизбежного коллапса России.

Какие слабые точки Путина

Владимир Зеленский дал понять, что одной из частей плана является ухудшение жизни внутри России. Мол, если россияне будут жить в таких же условиях, как украинцы последние три года, то и усилят давление на диктатора. Президент Украины считает, что это сделает Путина более склонным к переговорам.

Такой вариант возможен, но я не очень верю в его вероятность. Российское общество на протяжении истории показало удивительную способность терпеть тоталитарных лидеров. Зато я вижу такую слабую точку Путина: если Украина достигнет знаковой победы на фронте. Это подорвет образ Путина как непобедимого. Если это произойдет, то начнется бунт, но не в российском обществе, а среди его ближайшего окружения,

– подчеркнул Грицак.

Есть и другая слабая точка Путина, по мнению Грицака. Говорится о тесном сотрудничестве России с Китаем, который хоть не де-юре, но де-факто финансирует войну.

"Здесь рычаги имеют США. Самым большим ударом по этой схеме стало бы решение американского правительства пригрозить крупнейшим китайским банкам вторичными санкциями. Санкциями, которые бы перекрыли банкам Китая выход на глобальные рынки. Это действительно ощутимый удар, который заставил бы Пекин дважды, а то и трижды подумать, стоит ли помогать России", – объяснил профессор.

Такое решение перекрыло бы значительные финансовые потоки, на который Путин сейчас строит свою власть.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден уже позволил Министерству финансов США вводить санкции против любой кредитной организации в мире, которая поддерживает российский ВПК. Поэтому китайские банки постепенно начали отказываться от сотрудничества с Россией.