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      Украина должна предоставлять услуги транзита газа ЕС, а не России, – эксперт

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      Украинская ГТС
      Украинская ГТС / Пресс-служба НАК "Нафтогаз"

      Украине нужно иметь долгосрочные договоры с цивилизованными европейскими компаниями, а не с Россией. Именно это является залогом энергетической безопасности нашего государства.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказала энергетический эксперт, член общественной организации "Союз участников либерализации газового рынка" Мария Яковлева.

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      Как известно, 19 сентября в Брюсселе завершились давно анонсированные трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Следующий этап планируют провести в конце октября.

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      Яковлева напомнила, что Россия выставила требования, которые должна выполнить Украина, чтобы подписать контракт на транзит:

      • отказаться от выполнения решений Стокгольмского арбитража, по решению которого российский "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 млрд долларов;
      • отозвать все иски, которые подала Украина относительно компенсаций потерь активов в Крыму и на Востоке (для примера: в апреле 2019 года Международный арбитражный суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,4 млн долларов компенсации за экспроприацию инвестиций украинской компании на территории АР Крым, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов, – "24");
      • прямые поставки газа Россией на украинские предприятия.

      По словам Яковлевой, выполнение этих условий будет означать сдачу национальных интересов. При этом нужно помнить, что взаимоотношения с компаниями ЕС является залогом энергетической безопасности Украины

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      "Украина имеет мощнейшую газотранспортную систему в Европе, не нужно позориться и стоять на коленях перед страной-агрессором. Украинской власти надо создать независимого оператора ГТС, чтобы он смог заключить долгосрочные контракты на транзит с европейскими компаниями, которые покупают газ для своих стран в России. Украине нужно иметь долгосрочные договоры с цивилизованными европейскими компаниями, а не с Россией", – подчеркнула она.

      Что известно про транзит российского газа через Украину?Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

      Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газ Рынок газа Газпром Нафтогаз Газовый конфликт
      Источник: 24 канал
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