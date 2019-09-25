06:21
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Україна повинна надавати послуги транзиту газу ЄС, а не Росії, – експерт

      6 Читать новость на русском
      Українська ГТС
      Українська ГТС / Прес-служба НАК "Нафтогаз"

      Україні потрібно мати довгострокові договори з цивілізованими європейськими компаніями, а не з Росією. Саме це є запорукою енергетичної безпеки для нашої держави.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловила енергетичний експерт, член громадської організації "Союз учасників лібералізації газового ринку" Марія Яковлєва.

      Читайте також: Газу буде вдосталь: Хабатюк розповів про формування цін та виклики перед "Нафтогазом"

      Як відомо, 19 вересня у Брюсселі завершилися давно анонсовані тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня.

      Читайте також: Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною: що про це відомо

      Яковлєва нагадала, що Росія виставила вимоги, які повинна виконати Україна аби підписати контракт на транзит:

      • відмовитись від виконання рішень Стокгольмського арбітражу, за рішенням якого російський "Газпром" має сплатити "Нафтогазу України" 2,56 млрд доларів;
      • відкликати всі позови, які подала Україна щодо компенсацій втрат активів в Криму та на Сході (для прикладу: у квітні 2019 року Міжнародний арбітражний суд постановив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,4 млн доларів компенсації за експропріацію інвестицій української компанії на території АР Крим, а також понад 3,5 млн доларів арбітражних витрат, - "24");
      • прямі поставки газу Росією на українські підприємства.

      За словами Яковлєвої, виконання цих умов буде означати здачу національних інтересів. При цьому потрібно пам'ятати, що взаємовідносини з компаніями ЄС є запорукою енергетичної безпеки для України

      Читайте також: Кабмін забере у "Нафтогазу" функцію контролю за українською ГТС

      "Україна має найпотужнішу газотранспортну систему в Європі, не потрібно ганьбитись і стояти на колінах перед країною-агресором. Український владі треба створити незалежного оператора ГТС, щоб він зміг заключити довгострокові контракти на транзит з європейськими компаніями, які купують газ для своїх країн в Росії. Україні потрібно мати довгострокові договори з цивілізованими європейськими компаніями, а не з Росією", – наголосила вона.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

      Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

      blog_ava
      Київ дозволив оприлюднити стенограму розмови із Зеленським, – Трамп
      сьогодні
      759
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Ринок газу Газ Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      24 вересня , 22:14 Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      2023
      Будто немцы недавно отступили, дети вместо дворников и заложники пропаганды: новости Крымнаша
      24 вересня , 22:00 Будто немцы недавно отступили, дети вместо дворников и заложники пропаганды: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 567
      Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      24 вересня , 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      Олександр Бевза 1460
      Старі обличчя нової митниці
      24 вересня , 20:00 Старі обличчя нової митниці
      1123
      Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      24 вересня , 19:01 Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      Світлана Попова 470
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук