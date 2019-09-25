Україна повинна надавати послуги транзиту газу ЄС, а не Росії, – експерт

Україні потрібно мати довгострокові договори з цивілізованими європейськими компаніями, а не з Росією. Саме це є запорукою енергетичної безпеки для нашої держави.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловила енергетичний експерт, член громадської організації "Союз учасників лібералізації газового ринку" Марія Яковлєва.

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Як відомо, 19 вересня у Брюсселі завершилися давно анонсовані тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня.

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Яковлєва нагадала, що Росія виставила вимоги, які повинна виконати Україна аби підписати контракт на транзит:

відмовитись від виконання рішень Стокгольмського арбітражу, за рішенням якого російський "Газпром" має сплатити "Нафтогазу України" 2,56 млрд доларів;

відкликати всі позови, які подала Україна щодо компенсацій втрат активів в Криму та на Сході (для прикладу: у квітні 2019 року Міжнародний арбітражний суд постановив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" 44,4 млн доларів компенсації за експропріацію інвестицій української компанії на території АР Крим, а також понад 3,5 млн доларів арбітражних витрат, - "24");

прямі поставки газу Росією на українські підприємства.

За словами Яковлєвої, виконання цих умов буде означати здачу національних інтересів. При цьому потрібно пам'ятати, що взаємовідносини з компаніями ЄС є запорукою енергетичної безпеки для України

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"Україна має найпотужнішу газотранспортну систему в Європі, не потрібно ганьбитись і стояти на колінах перед країною-агресором. Український владі треба створити незалежного оператора ГТС, щоб він зміг заключити довгострокові контракти на транзит з європейськими компаніями, які купують газ для своїх країн в Росії. Україні потрібно мати довгострокові договори з цивілізованими європейськими компаніями, а не з Росією", – наголосила вона.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.



Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.