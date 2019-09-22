Газу буде вдосталь: Хобатюк розповів про формування цін та виклики перед "Нафтогазом"

Наразі в українських сховищах газу зберігається приблизно 19,6 мільярдів кубометрів газу. Як зазначив заступник начальника департаменту НАК "Нафтогаз" Олексій Хобатюк в ексклюзивному інтрев'ю 24 каналу, на кінець сезону кількість газу має збільшитися щонайменше до 20.

Олексій вважає, що перш за все Теплокомуненерго мають підготуватися до зими й погасити свої борги за газ. Адже, якщо вони не розрахуються за газ, що їм надавали раніше, то "Нафтогаз" не зможе знов постачати блакитне паливо.

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Він підкреслив, що газ коштує грошей, тож місцева влада має знайти відповідні кошти на те, щоб заплатити за нього.

Основна подія, на яку ми всі чекаємо, це домовленості між Україною та Росією щодо умов транзиту газу через нашу територію з 1 січня. А також умови постачання газу. Наразі ми купуємо газ у Європи, як і раніше,

– додав Хобатюк.

Зазначимо, Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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