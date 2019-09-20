Газові переговори з Росією: Україна має шанс укласти угоду на вигідних умовах

Росія традиційно шантажуватиме українську сторону, намагаючись виторгувати найбільш вигідні умови транзиту.

Про таку загрозу у коментарі 24 каналу розповів експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.

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19 вересня у Брюсселі завершилися давно анонсовані тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня, однак Росія висловила готовність укласти договір за нормами ЄС про транзит газу.

Разом з тим, Мельник нагадав, що Росія до побудови "Північного потоку-2", та "Південного потоку" змушена транспортувати газ через Україну. "Питання лише в об'ємах і термінах. Всі експерти, навіть Московський центр Карнегі, дійшли висновку, що Росія не встигає добудувати "Пінічний потік-2" до кінця 2019 року, а отже 50 мільйонів кубометрів газу (проектна потужність недобудованого газопроводу) все ж треба буде транспортувати Україною", – пояснив він.

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За словами експерта, за таких умов Україна може провести переговори на дуже вигідних позиціях. "У цій ситуації Росії немає куди особливо дітись, адже вона має зобов'язання перед європейськими контрагентами. Більше того проблеми з російським газом підштовхнуть ЄС до збільшення інвестицій в LNG-термінали, через які може постачатись скраплений газ із США та інших країн", – сказав Мельник.

Що відомо про транзит російського газу через Україну? Зазначимо, Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.