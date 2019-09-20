Газовые переговоры с Россией: у Украины есть шанс заключить договор на выгодных условиях

Россия традиционно будет шантажировать украинскую сторону, пытаясь выторговать наиболее выгодные условия транзита.

О такой угрозе в комментарии 24 каналу рассказал эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

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19 сентября во Брюсселе завершились давно анонсированные трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Следующий этап планируют провести в конце октября, однако Россия выразила готовность заключить договор по нормам ЕС о транзите газа.

Вместе с тем, Мельник напомнил, что Россия до прокладки "Северного потока-2", и "Южного потока" вынуждена транспортировать газ через Украину. "Вопрос только в объемах и сроках. Все эксперты, даже Московский центр Карнеги, пришли к выводу, что Россия не успевает достроить "Северный поток-2" до конца 2019 года, а следовательно 50 миллионов кубометров газа (проектная мощность недостроенного газопровода) все же надо будет транспортировать через Украину", – объяснил он.

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По словам эксперта, при таких условиях Украина может провести переговоры на очень выгодных позициях. "В этой ситуации России некуда особенно деться, ведь у нее есть обязательства перед европейскими контрагентами. Более того проблемы с российским газом подтолкнут ЕС к увеличению инвестиций в LNG-терминалы, через которые может поставляться сжиженный газ из США и других стран", – сказал Мельник.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Отметим, Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. В то же время идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.