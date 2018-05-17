Украина должна взорвать "путинский" Крымский мост – Washington Examiner

Колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должен подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины, как нации.

Об этом говорится в Washington Examiner.

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Конечно, с точки зрения Путина, этот мост является всем. Он стоил правительству России банкротства, но предоставляет Путину официальное физическое и психологическое присвоение территории Украины,

– отметил Том Роган в публикации.

Поэтому, добавляет автор, Украине следует применить собственные воздушные силы для того, чтобы, если уж не разрушить мост, то хотя бы сделать его временно непригодным для использования.

В публикации говорится, что, несмотря на торжественность и помпезность открытия Крымского моста, авиаудар по нему станет весомой ответом националистическим амбициям Путина.

Такие действия со стороны Украины четко бы продемонстрировали Москве, что Киев не собирается принимать такую ​​формализацию "кражи территории", и сделает это в исключительно таким образом, который понимает Россия,

– отмечает автор.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмтро Песков возмутился и назвал публикацию "уродливым проявлением некачественной журналистики".

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"Это можно оценивать как безумие", – сказал Песков и добавил, что на публикацию стоило бы обратить внимание правоохранительным органам, в том числе и в самих Штатах.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.