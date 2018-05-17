Україна має підірвати путінський Кримський міст, – Washington Examiner

Колумніст американського видання Washington Examiner Том Роган опублікував статтю про те, що Україна просто мусить підірвати Кримський міст. На його думку, його будівництво і відкриття є обурливим посяганням на авторитет України як нації.

Про це йдеться у Washington Examiner.

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Звичайно, з точки зору Путіна, цей міст є всім. Він вартував уряду Росії банкрутства, але надає Путіну офіційне фізичне та психологічне присвоєння території України,

– зазначив Том Роган у публікації.

А тому, додає автор, Україні варто застосувати власні повітряні сили для того, щоб, якщо не зруйнувати міст, то хоча б зробити його тимчасово не придатним для використання.

У публікації йдеться, що, зважаючи на урочистість та помпезність відкриття Кримського мосту, авіаудар по ньому стане вагомою відповіддю націоналістичним амбіціям Путіна.

Такі дії з боку України чітко би продемонстрували Москві, що Київ не збирається приймати таку формалізацію "крадіжки території", та зробить це у виключно такий спосіб, який розуміє Росія,

– наголошує автор.

У відповідь прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков обурився і назвав публікацію "потворним проявом неякісної журналістики".

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"Це можна оцінювати як безумство", – сказав Пєсков і додав, що на публікацію варто б звернути увагу правоохоронним органам, зокрема і в самих Штатах.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.