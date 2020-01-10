Украина и Великобритания обсудили сотрудничество после Brexit

Украина договаривается с Великобританией о сотрудничестве после ее выхода из состава Европейского Союза.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел переговоры с послом Великобритании Мелиндой Симонс, сообщает пресс-служба Кабинета Министров. Они обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.

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Мы ожидаем подписание соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон,

– рассказал премьер.

Он добавил, что в декабре 2019 года страны достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров относительно политической части соглашения ожидают уже 14-15 января.

Также во время встречи поднимался вопрос визового режима для граждан Украины. В частности, глава украинского правительства предложил выработать пути упрощения визовых условий для украинцев.

Что известно о Brexit?23 июня 2016 года в Великобритании провели референдум насчет дальнейшего членства страны в ЕС. Тогда 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований, принятие решения перенесли на 31 октября.



19 октября почти полмиллиона британцев выступили с протестами против Brexit. Однако решение не утвердили и 31 октября.



12 декабря на внеочередных парламентских выборах в Великобритании одержала победу Консервативная партия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Именно он и инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянной задержки с выходом из Европейского Союза. Джонсон пообещал, что в случае победы планирует закончить выход Великобритании из ЕС до 1 января 2020 года.



20 декабря Палата общин наконец-то приняла законопроект об утверждении соглашения выхода из ЕС.