09:38
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения
      Вєсті Кремля
      09:00, сегодня
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Украина и Великобритания обсудили сотрудничество после Brexit

      3 Читати новину українською
      Выход Великобритании из ЕС / www.kmu.gov.ua

      Украина договаривается с Великобританией о сотрудничестве после ее выхода из состава Европейского Союза.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел переговоры с послом Великобритании Мелиндой Симонс, сообщает пресс-служба Кабинета Министров. Они обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.

      Читайте также: Два сценария после Брексита: есть ли угроза распада Великобритании

      Мы ожидаем подписание соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон,
      – рассказал премьер.

      Он добавил, что в декабре 2019 года страны достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров относительно политической части соглашения ожидают уже 14-15 января.

      Также во время встречи поднимался вопрос визового режима для граждан Украины. В частности, глава украинского правительства предложил выработать пути упрощения визовых условий для украинцев.

      Что известно о Brexit?23 июня 2016 года в Великобритании провели референдум насчет дальнейшего членства страны в ЕС. Тогда 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований, принятие решения перенесли на 31 октября.

      19 октября почти полмиллиона британцев выступили с протестами против Brexit. Однако решение не утвердили и 31 октября.

      12 декабря на внеочередных парламентских выборах в Великобритании одержала победу Консервативная партия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Именно он и инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянной задержки с выходом из Европейского Союза. Джонсон пообещал, что в случае победы планирует закончить выход Великобритании из ЕС до 1 января 2020 года.

      20 декабря Палата общин наконец-то приняла законопроект об утверждении соглашения выхода из ЕС.

      Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      995
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания Brexit
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1271
      сегодня , 08:35 Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: большое интервью с Шабуниным
      Олена Трибушна 617
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      302
      сегодня , 06:50 Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото
      Ярослав Голобородько 2164
      сегодня , 06:40 Військова поразка Росії на Донбасі можлива: інтерв'ю з німецьким бійцем, який воює за Україну
      Віталій Дейнега 255
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук