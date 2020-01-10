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      Україна та Велика Британія обговорили співробітництво після Brexit

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      Вихід Британії з ЄС / www.kmu.gov.ua

      Україна домовляється з Великою Британією про співпрацю після її виходу зі складу Європейського Союзу.

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів перемовини з послом Британії Меліндою Сімонс, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів. Вони обговорили терміни підписання угоди про політичне та торговельне співробітництвом між Києвом та Лондоном після Brexit.

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      Ми очікуємо на підписання угоди про політичне та торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона,
      – розповів прем'єр.

      Він додав, що у грудні 2019 року країни досягли домовленостей щодо положень торговельної частини угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини угоди очікують вже 14-15 січня.

      Також під час зустрічі підіймалося питання візового режиму для громадян України. Зокрема, глава українського уряду запропонував напрацювати шляхи спрощення візових умов для українців.

      Що відомо про Brexit?23 червня 2016 року у Великій Британії провели референдум щодо подальшого членства країни у ЄС. Тоді 51,9% громадян підтримали ідею Brexit. Попередньо вихід країни з ЄС запланували на 29 березня 2019. Однак після трьох провальних голосуваннь, ухвалення рішення перенесли на 31 жовтня.

      19 жовтня майже півмільйона британців виступили із протестами проти Brexit. Проте рішення не ухвалили й 31 жовтня.

      12 грудня на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Саме він й ініціював проведення дострокових парламентських виборів через постійні зволікання з виходом з Європейського Союзу. Джонсон пообіцяв, що у разі перемоги планує закінчити вихід Великобританії з ЄС до 1 січня 2020 року.

      20 грудня Палата громад врешті ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу із ЄС.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Велика Британія Новини України Новини політики Brexit
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