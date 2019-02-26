Украина лидирует по показателям демократических реформ и евроинтеграции, – Евросоюз

В Брюсселе представили результаты "Восточного партнерства". Оценивают успехи шести соседей ЕС в демократических реформах, внедрении европейских норм и гражданами Евросоюза.

"Восточное партнерство" – это политика Европейского Союза, что имеет цель укреплять отношения с соседями ЕС. Направление распространяется на шесть восточноевропейских стран: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

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Европейский Союз стремится создать прочные и взаимовыгодные отношения со всеми шестью странами "Восточного партнерства", учитывая амбиции каждой из них. Впрочем, различия в политике ЕС и между Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Беларусью, Арменией требуют менять эти страны в соответствии с приоритетами Европейского Союза.



Страны "Восточного партнерства"

Договор обязывает стран-партнеров приближаться к ценностям и нормам Европейского Союза. Такие действия помогают вывести страны на новый уровень и углубить взаимные отношения, сообщила Европейская служба внешнеполитической деятельности.



"Восточное партнерство"

Первый критерий

Оценивают уровень сближения каждой из стран и заимствование международных стандартов ЕС. В частности, Украина лидирует по этому показателю, второе место в этом заняла Армения, третье – Молдова, за ними следуют Грузия, Азербайджан и Беларусь.

Этот критерий показывает, насколько демократия соответствует стандартам и придерживается ценностей Европейского Союза. По этим аспектам Украина также занимает лидирующие позиции. В критерии устойчивого развития, что означает удовлетворять потребности нынешних поколений и не ставить под угрозу будущие поколения, Украина на третьем месте после Азербайджана и Беларуси.

Информация с сайта Европейского Союза

Впервые в истории "Восточного партнерства" отмечается, что Украина перешла от чисто принятия реформ к их внедрению.

Весной 2014 года Украина приступила к выполнению амбициозной программы реформ, направленных на стабильную экономику страны и улучшение уровня жизни ее населения. Первоочередные реформы – это борьба с коррупцией, реформа судебной системы, конституционная и избирательная реформы, рост энергоэффективности, а также реформа государственного управления,

– сообщили в ЕС.

Второй критерий

Демонстрирует насколько тесно каждая из стран связана с ЕС. Речь идет о связи между правительствами, в экономике и среди граждан. Первое место занимает Грузия и Молдова, дальше Украина, Армения, Азербайджан и Беларусь. При этом Украина аж на четвертом месте по связями между гражданами.

Это в первую очередь из-за небольшого количества стипендий для студенческих и научных обменов. Их примерно столько же, сколько для Молдовы и Грузии, хотя в этих странах гораздо меньше населения,

– пояснили представители Форума гражданского общества.

Также во всех государствах упали показатели по блоку "независимость СМИ". У всех причины падения разные, Украину, в частности, обвиняют в механизмах, которые воспринимаются в Брюсселе как "интернет-цензура".