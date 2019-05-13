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      Украина может выйти из минских соглашений: что произошло и каковы последствия?

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      Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений
      Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений / 24 канал

      Заявление Климкина о выходе Украины из минских соглашений – ответ на нежелание европейцев усиливать антироссийские санкции после указа Путина об упрощенном предоставлении украинцам в ОРДЛО и Крыму гражданства РФ.

      Об этом 24 канал расспросил мнение аналитика Kyivstratpro Тараса Семенюка.

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      Украина требует от Европы более жестких санкций из-за указа Путина об упрощенном российском гражданстве для украинцев. А европейцы считают, что санкции будут вредить урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе,
      – говорит Тарас Семенюк.

      Международник подчеркивает: первый сигнал того, что европейцы не готовы усиливать санкции, был после захвата Россией украинских кораблей и военных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Наказали нескольких работников ФСБ, которые, возможно, никогда в Европе и не были.

      Что такое минские договоренности?
      "Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

      Поэтому Украина не может в этом случае промолчать. К тому же, Европа находится в политическом кризисе. В конце мая состоятся выборы в Европарламент, на которых высокие шансы имеют лояльные России силы. Эти выборы, по мнению Семенюка, являются ключевыми по всей санкционной политике ЕС против России. Партии, лояльные к России в Европарламенте, частично будут влиять на решения и Совета Европы. В частности, будут требовать пересмотра санкционной политики.

      Заявление Климкина – эмоциональный выпад, чтобы протрезвиты Европу. Если не будут усилены санкции, это развязывает России руки. Затем Москва признает независимость сепаратистских республик. Безнаказанное преступление влечет за собой новое,
      – говорит Семенюк.

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      В то же время аналитик считает, что если Украина выйдет из минских соглашений, это подхватят пророссийские оппозиционные силы. Что не будет способствовать решению вооруженного конфликта на Донбассе.

      Почему на Россию наложили санкции в Совете Европы?
      Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала участвовать в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций". В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Взамен глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос об ее исключении. У мае 2019 года все перевернулось с ног на голову, и Ягланд уже говорит об обратном – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

      Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения Минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции из России. Об этом решении уже сообщили руководителям европейских МИД. Речь идет о том, что дипломаты из Германии лоббируют в Совете Европы вопрос об отмене санкционного давления с России. В этом их поддерживают коллеги из Франции и ряд других государств.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе Павел Климкин ПАСЕ Санкции Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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