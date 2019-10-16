Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа в США – Зеленский
Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Американского лидера хотят отстранить от должности из-за громкого скандала, разгоревшегося в Штатах после его разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский во время встречи с украинской диаспорой Латвии подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться в дела Вашингтона, передает AFP.
Интересно: Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
При этом, президент отметил, что другие страны все же могут пытаться вмешиваться в американские дела.
Как Президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попробовать. Мы, как Украина, ничего не будем делать,
– заявил гарант.
Заметим, что в США основаниями для импичмента Трампа назвали предательство и использования им служебного положения для давления на Украину по собственным политическим мотивам. Однако, Зеленский отмечает, что Трамп не давил на него во время телефонного разговора.
Что такое импичмент?
Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочном прекращении полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности.
Почему Трампу хотят объявить импичмент?
- В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.