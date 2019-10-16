Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа в США – Зеленский

Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Американского лидера хотят отстранить от должности из-за громкого скандала, разгоревшегося в Штатах после его разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский во время встречи с украинской диаспорой Латвии подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться в дела Вашингтона, передает AFP.

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При этом, президент отметил, что другие страны все же могут пытаться вмешиваться в американские дела.

Как Президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попробовать. Мы, как Украина, ничего не будем делать,

– заявил гарант.

Заметим, что в США основаниями для импичмента Трампа назвали предательство и использования им служебного положения для давления на Украину по собственным политическим мотивам. Однако, Зеленский отмечает, что Трамп не давил на него во время телефонного разговора.

Что такое импичмент?

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочном прекращении полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности.

Почему Трампу хотят объявить импичмент?