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      Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа в США – Зеленский

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      Зеленский не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа
      Зеленский не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа / Коллаж 24 канала

      Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Американского лидера хотят отстранить от должности из-за громкого скандала, разгоревшегося в Штатах после его разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Зеленский во время встречи с украинской диаспорой Латвии подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться в дела Вашингтона, передает AFP.

      Интересно: Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины

      При этом, президент отметил, что другие страны все же могут пытаться вмешиваться в американские дела.

      Как Президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попробовать. Мы, как Украина, ничего не будем делать,
      – заявил гарант.

      Заметим, что в США основаниями для импичмента Трампа назвали предательство и использования им служебного положения для давления на Украину по собственным политическим мотивам. Однако, Зеленский отмечает, что Трамп не давил на него во время телефонного разговора.

      Что такое импичмент?
      Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочном прекращении полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США Импичмент Импичмент Трампа
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