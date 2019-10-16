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      Україна не буде втручатися у процес імпічменту Трампа в США, – Зеленський

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      Зеленський не буде втручатися у процес імпічменту Трампа
      Зеленський не буде втручатися у процес імпічменту Трампа / Колаж 24 каналу

      Україна не буде втручатися в процес імпічменту президента США Дональда Трампа. Американського лідера хочуть усунути з посади через гучний скандал, що розгорівся у Штатах після його розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

      Зеленський під час зустрічі з українською діаспорою Латвії наголосив, що Україна не втручатиметься у справи Вашингтону, передає AFP.

      Цікаво: Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України

      При цьому, президент зауважив, що інші країни все ж можуть намагатися втручатися в американські справи.

      Як Президент України, я не буду втручатися в події в інших країнах, на відміну від деяких інших, які можуть спробувати. Ми, як Україна, нічого не будемо робити,
      заявив гарант.

      Зауважимо, у США підставами для імпічменту Трампа назвали зрада і використання ним службового становища для тиску на Україну з власних політичних мотивів. Проте, Зеленський наголошує, що Трамп не тиснув на нього під час телефонної розмови.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Ляля Бонавська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Імпічмент Трампа Імпічмент
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