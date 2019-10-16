Україна не буде втручатися у процес імпічменту Трампа в США, – Зеленський

Україна не буде втручатися в процес імпічменту президента США Дональда Трампа. Американського лідера хочуть усунути з посади через гучний скандал, що розгорівся у Штатах після його розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський під час зустрічі з українською діаспорою Латвії наголосив, що Україна не втручатиметься у справи Вашингтону, передає AFP.

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При цьому, президент зауважив, що інші країни все ж можуть намагатися втручатися в американські справи.

Як Президент України, я не буду втручатися в події в інших країнах, на відміну від деяких інших, які можуть спробувати. Ми, як Україна, нічого не будемо робити,

– заявив гарант.

Зауважимо, у США підставами для імпічменту Трампа назвали зрада і використання ним службового становища для тиску на Україну з власних політичних мотивів. Проте, Зеленський наголошує, що Трамп не тиснув на нього під час телефонної розмови.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?