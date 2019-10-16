Україна не буде втручатися у процес імпічменту Трампа в США, – Зеленський
Україна не буде втручатися в процес імпічменту президента США Дональда Трампа. Американського лідера хочуть усунути з посади через гучний скандал, що розгорівся у Штатах після його розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський під час зустрічі з українською діаспорою Латвії наголосив, що Україна не втручатиметься у справи Вашингтону, передає AFP.
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При цьому, президент зауважив, що інші країни все ж можуть намагатися втручатися в американські справи.
Як Президент України, я не буду втручатися в події в інших країнах, на відміну від деяких інших, які можуть спробувати. Ми, як Україна, нічого не будемо робити,
– заявив гарант.
Зауважимо, у США підставами для імпічменту Трампа назвали зрада і використання ним службового становища для тиску на Україну з власних політичних мотивів. Проте, Зеленський наголошує, що Трамп не тиснув на нього під час телефонної розмови.
Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.
Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?
- У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.