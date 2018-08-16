Украина никогда не будет в НАТО: военный назвал причину

Украина никогда не будет в НАТО. США выгодно держать Украину в качестве буферной зоны, чтобы не было прямого столкновения НАТО и России. Однако Путин, хотя и накапливает оружие у наших границ, не пойдет в наступление.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Граница противостояния условно капиталистического мира и бывшего соцлагеря ранее проходила по Европе. А теперь это все сместилось на границу России. Чтобы создать военную угрозу для Запада и НАТО, Путин наращивает силы и средства вдоль своей западной границы России,

– отмечает военный.

Хотя, по его словам, НАТО довольно грамотно противостоит таким планам Кремля. В частности, на восточных границах с Германией на первую оборонительную линию поставили две танковые бригады Бундесвера. И сразу попытки провокаций со стороны России прекратились.

Однако, отмечает Жданов, Украина никогда на будет в НАТО.

НАТО нам нужно как ориентир для повышения уровня технической оснащенности и боеспособности армии. Но нас туда никогда не примут. Альянс нам поможет, если вдруг Россия пойдет вперед. США будут преподносить патроны. Украина – внеблоковое государство, которое воюет за свою независимость. А НАТО официально ни причем,

– отмечает Олег Жданов.

Как отмечает эксперт, у нас за спиной мощный щит – в Польше танковая дивизия США в составе войск НАТО, авиационное ударное крыло в странах Балтии. Противоракетные системы обороны в Румынии и Польше. Но мы оказываемся между молотом и наковальней. Не предъявляя собственных политических требований, становимся мальчиком для битья.

Впрочем, по его мнению, Путин на такую ​​авантюру не пойдет, потому что понимает – если влезет в Украину, то здесь и погибнет в позиционной и партизанской войне.

Как ранее сообщал 24 канал, ОБСЕ обнародовало видео, на котором видно, как колонны грузовиков ночью въезжают на территорию восточной Украины со стороны России и выезжают из Украины в месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что таким образом Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, а также блокирует там эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ.



Ранее Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.