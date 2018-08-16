22:51
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, сегодня
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украина никогда не будет в НАТО: военный назвал причину

690 Читати новину українською
Запад не заинтересован в присоединении Украины к НАТО
Запад не заинтересован в присоединении Украины к НАТО / Фото из открытых источников

Украина никогда не будет в НАТО. США выгодно держать Украину в качестве буферной зоны, чтобы не было прямого столкновения НАТО и России. Однако Путин, хотя и накапливает оружие у наших границ, не пойдет в наступление.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также: Россия увеличила количество кадровых офицеров-разведчиков на Донбассе: известна причина

Граница противостояния условно капиталистического мира и бывшего соцлагеря ранее проходила по Европе. А теперь это все сместилось на границу России. Чтобы создать военную угрозу для Запада и НАТО, Путин наращивает силы и средства вдоль своей западной границы России,
– отмечает военный.

Хотя, по его словам, НАТО довольно грамотно противостоит таким планам Кремля. В частности, на восточных границах с Германией на первую оборонительную линию поставили две танковые бригады Бундесвера. И сразу попытки провокаций со стороны России прекратились.

Однако, отмечает Жданов, Украина никогда на будет в НАТО.

НАТО нам нужно как ориентир для повышения уровня технической оснащенности и боеспособности армии. Но нас туда никогда не примут. Альянс нам поможет, если вдруг Россия пойдет вперед. США будут преподносить патроны. Украина – внеблоковое государство, которое воюет за свою независимость. А НАТО официально ни причем,
– отмечает Олег Жданов.

Как отмечает эксперт, у нас за спиной мощный щит – в Польше танковая дивизия США в составе войск НАТО, авиационное ударное крыло в странах Балтии. Противоракетные системы обороны в Румынии и Польше. Но мы оказываемся между молотом и наковальней. Не предъявляя собственных политических требований, становимся мальчиком для битья.

Впрочем, по его мнению, Путин на такую ​​авантюру не пойдет, потому что понимает – если влезет в Украину, то здесь и погибнет в позиционной и партизанской войне.

Как ранее сообщал 24 канал, ОБСЕ обнародовало видео, на котором видно, как колонны грузовиков ночью въезжают на территорию восточной Украины со стороны России и выезжают из Украины в месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что таким образом Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, а также блокирует там эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ.

Ранее Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Война на Донбассе Новости США НАТО
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
сегодня, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
сегодня, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
сегодня, 20:00 Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
Дмитро Гнап
Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
сегодня, 19:45 Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
После расстрелов на Майдане экс-вице-спикер вывел в Россию 7 миллионов долларов
 28 октября 2015 , 19:17
Когда провозгласят автокефалию УПЦ, благодарить нужно будет и патриарха Кирилла, – Портников
 29 июля , 09:55
Легионер "Динамо" выразил желание заиграть за сборную Украины
 21 июля 2016 , 23:42
"Динамо" назвало "Наполи" цену за Ярмоленко
 2 января 2017 , 13:59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук