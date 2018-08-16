Україна ніколи не буде в НАТО: військовий назвав причину

Україна ніколи не буде в НАТО. США вигідно тримати Україну в якості буферної зони, щоб не було прямого зіткнення НАТО і Росії. Однак Путін, хоча і накопичує зброю біля наших кордонів, не піде в наступ.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Кордон протистояння умовно капіталістичного світу і колишнього соцтабору раніше проходив по Європі. А тепер це все змістилося на кордон Росії. Щоб створити військову загрозу для Заходу і НАТО, Путін нарощує сили і засоби вздовж свого західного кордону Росії,

– зазначає військовий.

Хоча, за його словами, НАТО досить грамотно протистоїть таким планам Кремля. Зокрема, на східних кордонах з Німеччиною на першу оборонну лінію поставили дві танкові бригади Бундесверу. І відразу спроби провокацій з боку Росії припинилися.

Однак, наголошує Жданов, Україна ніколи на буде в НАТО.

НАТО нам потрібне як орієнтир для підвищення рівня технічної оснащеності та боєздатності армії. Але нас туди ніколи не приймуть. Альянс нам допоможе, якщо раптом Росія піде вперед. США підноситимуть патрони. Україна – позаблокова держава, яка воює за свою незалежність. А НАТО офіційно ні причому,

– наголошує Олег Жданов.

Як зазначає експерт, у нас за спиною потужний щит – у Польщі танкова дивізія США в складі військ НАТО, авіаційне ударне крило в країнах Балтії. Протиракетні системи оборони в Румунії та Польщі. Але ми опиняємося між молотом і ковадлом. Не висуваючи власних політичних вимог, стаємо хлопчиком для биття.

Втім, на його думку, Путін на таку авантюру не піде, тому що розуміє – якщо влізе в Україну, то тут і загине в позиційній і партизанській війні.

Як раніше повідомляв 24 канал, ОБСЄ оприлюднило відео, на якому видно, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що таким чином Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, а також блокує там ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ.



Раніше Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступить в НАТО.