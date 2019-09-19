Украина подтвердила Польше готовность выполнить ее требование эксгумации захоронений

Сейчас Украина ожидает от Польши необходимую документацию, чтобы дать начало поисково-эксгумационным работам на территории нашей страны.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский встретился с послом Польши Бартошем Цихоцким. О результатах встречи Бородянский написал на своей фейсбук-странице.

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Так, украинский министр подтвердил заявление президента Владимира Зеленского о снятии ограничений на поисково-эксгумационные работы.

В связи с чем получил от Посла письмо-обращение польской стороны о предоставлении соответствующих разрешений и пообещал оперативно предоставить ответ,

– говорится в сообщении.

Теперь в Украине ждут от Польши необходимой документации, чтобы работы начались.

Во время своего визита в Польшу 31 августа Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине. Взамен Польша в ответ должна упорядочить украинские места памяти на своей территории. Кроме того, Зеленский предложил Анджею Дуде построить на украино-польской границе общий мемориал примирения.

Вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик недавно заявил, что пока визит Зеленского в Польшу "не принес прорыва", поскольку мораторий пока не отменили.

Почему Украина запретила эксгумацию тел в польских захоронениях?

Это в 2017 году инициировал Украинский институт национальной памяти в ответ на серию вандализмов против украинских памятников в Польше и в частности на демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем. Польские власти эти акты надругательства не осуждали, а последний даже назвали законным.



Директор Украинского института Владимир Вятрович заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.