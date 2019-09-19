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      Україна підтвердила Польщі готовність виконати її вимогу щодо ексгумації поховань

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      Україна готова зняти обмеження на пошуково-ексгумаційні роботи для Польщі
      Україна готова зняти обмеження на пошуково-ексгумаційні роботи для Польщі / Фейсбук Володимира Бородянського

      Наразі Україна очікує від Польщі необхідну документацію, аби дати початок пошуково-ексгумаційним роботам на території нашої країни.

      Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зустрівся із послом Польщі Бартошем Ціхоцьким. Про результати зустрічі Бородянський написав на своїй фейсбук-сторінці.

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      Так, український міністр підтвердив заяву президента Володимира Зеленського про зняття обмежень на пошуково-ексгумаційні роботи.

      У зв'язку з чим отримав від Посла лист-звернення польської сторони щодо надання відповідних дозволів та пообіцяв оперативно надати відповідь,
      – мовиться у повідомленні.

      Тепер в Україні очікують від Польщі необхідної документації, аби роботи почалися.

      Під час свого візиту до Польщі 31 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні. Натомість Польща у відповідь повинна впорядкувати українські місця пам'яті на своїй території. Окрім того, Зеленський запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення

      Віцепрезидент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик нещодавно заявив, що наразі візит Зеленського до Польщі "не приніс прориву", оскільки мораторій наразі не скасували.

      Чому Україна заборонила ексгумацію тіл у польських похованнях?Це у 2017 році ініціював Український інститут національної пам'яті у відповідь на серію вандалізмів проти українських пам’ятників у Польщі та зокрема на демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовичі під Перемишлем. Польська влада ці акти наруги не засуджувала, а останній навіть назвала законним.

      Директор Українського інституту Володимир Вятрович заявляв, що мораторій на ексгумацію польських поховань може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Історія Володимир Бородянський
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