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      Тарасюк стал постоянным представителем Украины в Совете Европы: что о нем известно

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      Борис Тарасюк / "Украинская правда"

      Новым постоянным представителем Украины в Совете Европы назначили Бориса Тарасюка. Он занял эту должность 27 января. Ранее Борис Тарасюк дважды возглавлял МИД. Также он был народным депутатом от "Батькивщины". Подробнее с биографией дипломата можете ознакомиться в нашем материале.

      О назначении украинского дипломата сообщила в фейсбуке нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

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      По ее убеждению, Тарасюк – старая дипломатическая школа в хорошем смысле этого слова, то есть, когда человек работает на государство. Также она пожелала ему удачи и усиления украинских позиции в Страсбурге.

      Заметим, что президент Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины в Совете Европы еще 24 декабря. Однако на эту должность дипломат вступил только сейчас.

      Что такое Совет Европы?Это международная организация из 47 государств-членов в европейском пространстве.
      Членство здесь открыто для всех европейских государств, которые признают принцип верховенства права и гарантирующих основные права человека и свободы для своих граждан. Один из крупнейших успехов Рады – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, которая является основой для Европейского суда по правам человека.

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      Что известно о Борисе Тарасюке

      В Украине его знают как выдающегося дипломата. В частности, в 1998 – 2000 и 2005 – 2007 годах он возглавлял Министерство иностранных дел. А с сентября 1995 по апрель 1998 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерланды и Великом Герцогстве Люксембург. Ноябрь 1995-го – апрель 1998 года – посол по связям с НАТО и Западноевропейским союзом. Октябрь 1997-го – апрель 1998 года – глава Миссии Украины в НАТО.

      Кроме того, Борис Тарасюк является народным депутатом пяти созывов Верховной Рады (с IV по VIII). Также он основал и возглавил Институт евро-атлантического сотрудничества в 2001 году. В 2003 – 2012 годах он был лидером Народного Руху Украины. С 2014-го занимал должность заместителя председателя Комитета по иностранным делам ВРУ, председателя подкомитета законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

      Родился Борис Тарасюк 1 января 1949 года в поселке Дзержинск (ныне – Романов) на Житомирщине. То есть ему – 71 год. Владеет русским, английским и французским языками.

      Имеет Орден князя Ярослава Мудрого V степени (21 августа 2015 года) и Ордена "За заслуги" (I степени получил в декабре 2005 года). В то же время Борис Тарасюк обладает званием почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко и Ровенского международного экономически гуманитарного университета.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Ирина Геращенко Европа Борис Тарасюк
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