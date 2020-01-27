Україна отримала нового постійного представника в Раді Європи: що про нього відомо

Новим постійним представником України в Раді Європи призначили Бориса Тарасюка. Він посів цю посаду 27 січня. Раніше Борис Тарасюк двічі очолював МЗС.

Про призначення українського дипломата повідомила у фейсбуці нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

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На її переконання, Тарасюк – стара дипломатична школа в хорошому розумінні цього слова, тобто, коли людина працює на державу. Також вона побажала йому успіху та посилення українських позиції в Страсбурзі.

Зауважимо що президент Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України в Раді Європи ще 24 грудня. Однак на цю посаду дипломат вступив лише зараз.

Що таке Рада Європи? Це міжнародна організація з 47 держав-членів у європейському просторі.

Членство тут є відкритим для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права та гарантують основні права людини й свободи для своїх громадян. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року, яка є основою для Європейського суду з прав людини.

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Щодо відомо про Бориса Тарасюка

В Україні його знають як видатного дипломата. Зокрема, у 1998 – 2000 та 2005 – 2007 роках він очолював Міністерство закордонних справ. А з вересня 1995-го по квітень 1998 року був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія, Королівстві Нідерланди та Великому Герцогстві Люксембург. Листопад 1995-го — квітень 1998 року – посол зі зв'язків з НАТО і Західноєвропейським союзом. Жовтень 1997-го — квітень 1998 року – очільник Місії України в НАТО.

Крім того, Борис Тарасюк є народним депутатом п’яти скликань Верховної Ради (з IV по VIII). Також він заснував і очолив Інститут євро-атлантичного співробітництва у 2001 році. У 2003 – 2012 роках він був лідером Народного Руху України. З 2014-го обіймав посаду заступника голови Комітету у закордонних справах ВРУ, голови підкомітету законодавчого забезпечення та контролю за діяльністю дипломатичної служби.

Народився Борис Тарасюк 1 січня 1949 року в селищі Дзержинськ (нині – Романів) на Житомирщині. Тобто сьогодні йому – 71 рік. Володіє російською, англійською та французькою мовами.

Має Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (21 серпня 2015 рік) та Ордени "За заслуги" (І ступеня отримав у грудні 2005 року). Водночас Борис Тарасюк володіє званням почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка та Рівненського міжнародного економічно-гуманітарного університету.

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